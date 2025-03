Més de 21 anys per intentar assassinar un camioner

El Tribunal Suprem confirma la pena imposada de 21 anys i 8 mesos per al lladre multireincident que va intentar assassinar un camioner a Vilanova de la Barca el gener del 2020. L’alt tribunal rebutja el recurs presentat per la defensa i ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar la condemna de 24 anys i 2 mesos dictada per l’Audiència de Lleida a 21 anys i 8 mesos al descartar que se li pogués aplicar l’agreujant de multireincidència.

En la sentència, el Suprem rebutja les pretenciones del condemnat, que va al·legar que en el moment dels fets tenia la seua capacitat d’obrar “totalment anul·lada” per la seua addicció a les drogues. Tanmateix, el tribunal considera que les proves apuntaven que no es trobava afectat per la síndrome d’abstinència ni per la necessitat d’obtenir substàncies estupefaents.

Així mateix, rebutja l’argument que va utilitzar l’arma de foc “amb caràcter defensiu sense ser conscient de les conseqüències” i considera provat que hi havia intenció de matar. En aquest sentit, recorda que l’acusat va ser sorprès a l’interior de la cabina d’un camió i que, al veure’s sorprès, va disparar tres vegades contra la víctima “a boca de canó” a l’abdomen i l’esquena i un tercer tret quan es trobava a terra. El seu periple delictiu va començar a Barcelona, on va robar una furgoneta. Deu dies després, va repostar sense pagar en una gasolinera de Molins de Rei. Va anar a Vilanova de la Barca, on va fer o va intentar robatoris en empreses. Després de disparar al camioner, va fugir a Alcoletge, on va sostreure un altre vehicle i a Lleida va atracar una gasolinera a la Bordeta amenaçant amb una arma un treballador. Va ser detingut a les Borges Blanques.