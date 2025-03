Almacelles celebra els 115 anys de l’arribada de l’aigua amb la tradicional desfilada

Centenars de persones van presenciar ahir la desfilada de les carrosses que van participar en la 69 edició de la Festa de l’Aigua d’Almacelles amb la qual es commemora l’arribada del reg de l’Aragó i Catalunya a la població el 2 de març del 1910 (vegeu el desglossament).

És una de les rues de carrosses més antigues de Catalunya que va entrar al catàleg del Patrimoni Festiu de la Generalitat fa cinc anys. En total, entre carrosses, comparses i bandes van desfilar 20 grups. Les carrosses guanyadores van ser El somni d’un mar perfecte, del club Rítmica Almacelles, que es va emportar el primer premi, i el segon va ser per a L’esperança està a les nostres mans, de Sant Joan de Déu.

Pel que fa al concurs de comparses, n’hi van competir quatre i el primer lloc va ser per a l’Associació Cultural Més que Festa de Lleida, amb Trencaclosques i Balla’t la Vida amb Moline Rouge. Durant la jornada també va tenir lloc el 30 Concurs de Pintura Ràpida i el 5 Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil. Quant a la missa celebrada al matí va comptar amb la presència del bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i en representació del Govern hi van participar la directora general d’Agricultura, Rosa Altisent, i el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert. L’alcalde, Joan Bosch, va dir que la festa permet recordar “tots els avantpassats que van aprofitar l’arribada de l’aigua per generar progrés al municipi”. L’afluència als diferents actes va ser multitudinària i van participar en l’espectacle infantil itinerant Zepelín, a càrrec de La Baldufa, o al vermut musical amb Olga Zoet. La jornada d’ahir va finalitzar amb la proclamació dels guanyadors dels concursos. Dissabte es va celebrar el primer encontre de Colles Geganteres, que va comptar amb més de 200 gegants de diferents colles de Lleida i altres comarques catalanes, que van participar en aquesta primera trobada.

Data històrica que va canviar el futur d’aquesta població del Segrià

Amb la Festa de l’Aigua d’Almacelles es commemora l’arribada del regadiu al municipi gràcies al Canal Aragó i Catalunya, el 2 de març del 1910. Un fet i una data que va marcar la població, contribuint a la transformació agrícola i econòmica del municipi. La primera Festa de l’Aigua es va celebrar el 19 d’octubre del 1913, una vegada finalitzada la collita. Va deixar de celebrar-se entre 1931 i 1948 per diverses causes polítiques i la Guerra Civil i les seues conseqüències. Ja el 1949 es va reprendre la celebració gràcies a l’impuls de la Germandat Sindical de Llauradors i Ramaders d’Almacelles i des d’aleshores s’afegeix a la celebració la desfilada de carruatges d’animals, tractors i maquinària agrícola. A la dècada dels 60 es va aprofitar la celebració per inaugurar obres i homenatjar personalitats locals. Al llarg dels anys s’ha anat incorporant nous actes al programa com el concurs de sardanistes, els premis literaris, el concurs de pintures i sobretot la desfilada de les carrosses. L’any en què el dos de març coincideix amb Carnaval, els actes propis d’aquesta festivitat s’emmarquen en el programa de la Festa de l’Aigua que s’allarga quatre dies.