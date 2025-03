El Cinca recupera unes 15 ha de les 27 que va perdre

Aquesta és la imatge actual del riu Cinca al seu pas per Fraga abans de les obres de reculada dels dics. - AJUNTAMENT DE FRAGA

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

El curs del riu Cinca recuperarà d’aquí a uns mesos pràcticament la meitat de l’espai que li va anar arrabassant el desenvolupament urbanístic de Fraga durant la segona meitat del segle passat.

Segons les dades de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), l’amplada del curs del Cinca al seu pas pel terme de Fraga anava el 1956 dels 300 als 853 metres, amb la qual cosa l’aigua arribava a ocupar entorn de 95 hectàrees. Poc més de quatre dècades després, el 1998, aquesta forquilla s’havia reduït d’una manera notable per passar a una altra que anava dels 146 als 690, mentre que la plana per la qual l’aigua discorria de manera natural havia minvat en poc més d’una quarta part, unes 27,3 hectàrees, per quedar-se en 67,7.

Una mica més de la meitat d’aquesta superfície, 14,8 ha, se li retornarà amb la reculada dels dics que contempla la segona versió del projecte Cinca Reviu per permetre el pas de l’avinguda de cent anys.

“Un dels grans beneficis que aconseguim al tornar aquestes 15 hectàrees de terreny al riu és enfortir les nostres defenses durant una inundació”, va dir l’alcalde, Ignacio Gramún.