Un total de 96 establiments de Lleida estan actualment orientats al turisme de motoristes, consolidant la província com una destinació preferent per als aficionats a viatjar amb moto. Aquesta xifra es compon de 52 allotjaments i 44 empreses de serveis que s’han adherit fins la data al projecte "Moturisme Ara Lleida", una iniciativa pionera impulsada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida que compleix aquest any el seu desè aniversari.

La iniciativa ha posat en marxa el tercer procés per renovar les acreditacions dels negocis adherits, un tràmit que estarà obert fins el proper 31 de maig. Una vegada finalitzat aquest període, s’obrirà un nou termini per incorporar establiments interessats en obtenir aquest distintiu de qualitat, que garanteix als motoristes que tant allotjaments com restaurants i museus disposen de serveis específics adaptats a les seues necessitats particulars.

"Moturisme Ara Lleida" s’ha consolidat com un producte turístic de referència a nivell estatal, sent pioner a Espanya en promocionar de manera específica el turisme entre el col·lectiu d’aficionats a viatjar amb moto, oferint rutes i serveis especialitzats que milloren significativament l’experiència del viatger sobre dos rodes.

Un segell de qualitat amb requisits específics

El projecte estableix un sistema de garantia mitjançant un segell de qualitat que identifica als establiments compromesos amb oferir serveis de qualitat als motoristes. Per a l’obtenció d’aquest distintiu, els negocis han de superar un curs de formació específic orientat a millorar l’atenció al client motorista, conèixer les seues necessitats particulars i adaptar la seua oferta a aquest perfil de viatger.

Entre els requisits tècnics que han de complir els establiments acreditats destaquen la disponibilitat d’una zona d’aparcament coberta i tancada, taller i eines bàsiques de reparació, servei de bugaderia per a la roba tècnica, i espais segurs per guardar l’equipament com cascos i jaquetes. A més, aquests establiments es comprometen a facilitar informació actualitzada sobre rutes, condicions meteorològiques i principals atractius turístics de la zona.

Aquesta certificació suposa una garantia per als usuaris motoristes, que poden identificar fàcilment els establiments adaptats a les seues necessitats específiques, mentre que per als negocis adherits representa una millora qualitativa del seu servei i una oportunitat d’especialització en un nínxol de mercat en creixement.

Deu rutes dissenyades per a disfrutar del paisatge lleidatà

Com a part fonamental del projecte, s’han dissenyat 10 rutes específiques que recorren la província de Lleida, totes elles amb un gran atractiu turístic i paisatgístic. Aquestes rutes combinen estratègicament trams de carreteres secundàries poc transitades i amb revolts, ideals per disfrutar de la conducció, amb altres trams més rectes de vies principals que faciliten el desplaçament.

Un aspecte destacable és que totes les carreteres incloses en el projecte han estat supervisades per un equip d’experts per garantir que presenten un asfaltatge en excel·lents condicions, factor crucial per a la seguretat i comoditat dels motoristes. Les distàncies a recórrer a cada una de les rutes oscil·len entre els 200 i 300 quilòmetres, la qual cosa permet completar-les còmodament en una jornada, facilitant parades en els diferents punts d’interès turístic.

La majoria d’aquests itineraris estan dissenyats per poder gaudir-se durant tot l’any, amb l’excepció d’aquells que transcorren per trams de carreteres de muntanya a gran altitud, on a l’hivern és possible trobar neu o gel que dificultin o impedeixin la circulació.