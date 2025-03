Junts exigeix solucions per a Rodalies com a condició per donar suport als pressupostos

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El portaveu de Junts a la Comissió de Territori i diputat al Congrés, Isidre Gavin, ha anunciat que la seua formació no recolzarà els Pressupostos Generals de l’Estat si el govern central no presenta un diagnòstic detallat sobre la situació de Rodalies i un pla d’inversions urgent per solucionar els persistents problemes que afecten al servei ferroviari català.

"És la gota que fa vessar el vas", ha manifestat el representant de Junts, qui assegura que porten aproximadament 17 o 18 mesos exigint al ministre Óscar Puente explicacions sobre les contínues avaries a la xarxa ferroviària. "Si no posen al costat d’aquest diagnòstic un pla d’inversions i d’actuacions urgents per corregir això no hi haurà pressuposats perquè Junts no els recolzarà, ho posarem com a condició", ha declarat categòricament.

La formació independentista ha sol·licitat la compareixença urgent del ministre de Transport en seu parlamentària perquè ofereixi explicacions sobre la situació. Segons el portaveu, els problemes en el servei han persistit abans, durant i després de les obres realitzades.

Junts demana la compareixença de Salvador Illa al Parlament

Junts per Catalunya ha demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament per la "situació de caos diari" de Rodalies. En declaracions a l’ACN, la portaveu del grup de Junts, Mònica Sales, diu que Illa està en "silenci" per no incomodar el PSOE. La diputada ha demanat al socialista que es posicioni "al costat dels catalans" perquè considera que la "desinversió" a la xarxa ferroviària és una qüestió de "seguretat" després de l’episodi d’aquest matí quan s’ha hagut de desallotjar un tren a escassos metres de l’estació de Bellvitge. Sales ha insistit que el Govern ha de posar "totes les mesures necessàries perquè millori el servei de Rodalies a Catalunya".

El president de Junts, Carles Puigdemont, també ha fet una publicació a X on dit que Illa "no es podrà amagar més temps rere l'estratègia de l'anestèsia", i que per això haurà de comparèixer de manera extraordinària. "Quan denunciem que a Catalunya no s'executen mai les inversions aprovades i a Madrid s'executen per sobre, ens quedem sols: el govern català callà, obsessionat a vendre que tot això és normalitat", ha apuntat. "Per això nosaltres no hem aprovat els pressupostos del govern espanyol com fan d'altres", ha reblat.