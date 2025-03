Visita del president d’una comunitat local del Senegal

El president del consell de la Noguera, Miquel Plensa, ha rebut aquesta setmana la visita del president de la comunitat de municipis (83 en total) de Koulinto del Senegal, Sékou Seydi, que ha visitat la comarca per conèixer de prop diferents projectes socials. Plensa va explicar que es va interessar per la gestió dels residus i les instal·lacions de l’abocador comarcal, així com de les deixalleries. Va afegir que per similitud de les dos entitats i agrupacions de municipis rurals, es va interessar per temes comuns com la sanitat, la salut pública, l’educació o els serveis socials, entre altres. “Ha estat una trobada enriquidora en la qual hem pogut compartir experiències”, va dir Plensa.