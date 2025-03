Pluja i fort vent que tanquen pistes d’esquí

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La borrasca coneguda com Jana es va deixar sentir ahir a la demarcació lleidatana, i va descarregar intenses pluges especialment al Pirineu, on es van registrar fortes ratxes de vent de més de 100 quilòmetres per hora. L’oratge va obligar a tancar parcialment la majoria de les estacions d’esquí.

A Espot van caure uns 40 litres de pluja per metre quadrat i a Port Ainé el vent va superar els 100 km/h, la qual cosa va obligar a tancar la part alta de l’estació. Tanmateix, el pitjor episodi del temporal estava previst entre ahir a la nit i avui al migdia, amb un descens de les temperatures i la previsió de nevades a les cotes altes del Pirineu.

Per la seua part, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté en alerta el pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluges que poden afectar el territori fins avui al migdia.