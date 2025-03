Arxiven la causa contra l’exalcalde de Puigverd de Lleida per abús a menor

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

El Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha confirmat l’arxivament de la causa contra l’exalcalde de Puigverd de Lleida Josep Solsona per possibles delictes contra la llibertat sexual d’una menor d’edat. L’arxivament de l’última causa penal que pesava sobre Solsona li va ser notificat aquest dilluns, just un any i un dia després de la seua detenció per aquesta i altres acusacions, cosa que li va comportar la suspensió de militància per part de Junts i, alhora, una moció de censura a l’ajuntament.

El jutge determina que “el resultat de les diligències practicades no ha permès sostenir amb la mínima solidesa indiciària la imputació inicialment atribuïda”. Fa referència al resultat de l’informe de peritatge psicosocial de Justícia, després de dur-se a terme l’exploració judicial, entrevistes amb la menor i els progenitors i valoració de diversos informes, sobre el qual conclou que “no s’ha confirmat en la menor la presència de simptomatologia psicopatològica que pugui valorar-se com a seqüela dels presumptes fets” i valora el seu testimoni com a “indeterminat” a causa de “contradiccions, respostes automàtiques i la incongruència entre contingut i emoció expressada” en les seues respostes