Fiscalia demana arxivar la causa a l'exalcalde de Puigverd de Lleida per abús d'una menor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha dirigit al Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida un escrit de qualificació provisional en el qual sol·licita l’arxivament de la causa en la qual l’exalcalde de Puigverd de Lleida Josep Solsona estava sent investigat com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual a una menor d’edat.

El ministeri públic, que ja havia proposat un arxivament en una ocasió, considera que “el delicte que va donar origen a la causa no queda degudament acreditat”, ja que la versió de la menor, gravada en vídeo per evitar els possibles efectes traumàtics d’una eventual revictimització, “no és versemblant” al faltar-li “indicadors de credibilitat suficients”. S’hi afegeix, conclou, la inexistència d’“elements perifèrics”, és a dir, d’indicis o proves indirectes, que “poguessin reforçar la versió de la denunciant”.

Davant de la inconsistència de les proves per mantenir l’acusació, la Fiscalia opta per aplicar a Solsona el criteri exonerador d’in dubio pro reo. “Ens trobem davant de versions contradictòries”, conclou. El judici negatiu sobre la credibilitat de la víctima, habitualment dona i en ocasions menor, se situa com la principal causa d’exoneració, ja sigui en la instrucció o en la vista oral, dels casos de violència sexual.

Aquesta era l’última causa penal que pesava sobre Solsona, després que se n’arxivessin dos més per presumptes maltractaments a la seua dona i per coaccions i amenaces a una professora. El seu arrest arran d’aquestes acusacions el 8 de març de l’any passat va desencadenar una sèrie d’esdeveniments que van desembocar en la seua destitució com a alcalde de Puigverd de Lleida en una moció de censura.

Solsona va ser posat en llibertat l’endemà de la detenció. El seu partit, Junts per Catalunya, el va suspendre de militància i el seu grup municipal el va instar a dimitir, cosa que ell va rebutjar. Va iniciar una baixa mèdica al cap de pocs dies, i això va obrir la porta a una solució de compromís: la llavors tinent d’alcalde, Úrsula Barrufet, podria quedar al capdavant del consistori i el primer edil, apartat temporalment del càrrec sense renunciar-hi. Tanmateix, va reprendre les seues funcions a finals de març i això va obrir un període de discrepàncies amb la majoria del grup de Junts. Van rebutjar donar suport a l’aprovació dels pressupostos i, finalment, van impulsar una moció de censura juntament amb ERC i PSC que va cessar Solsona i va nomenar alcaldessa Barrufet.

“Les denúncies m’han costat l’alcaldia i poder impartir classes”

“Les denúncies m’han costat el càrrec com a alcalde, la salut i fins i tot la meua vocació com a docent”, va afirmar Josep Solsona, que va definir com un “calvari” el temps transcorregut entre la seua detenció i la petició d’arxivament de l’última causa oberta. Després de la destitució en la moció de censura del juliol passat, va provar de reincorporar-se en la seua professió com a professor de Primària en una zona escolar rural. Tanmateix, famílies d’alumnes i alcaldes s’hi van oposar, preocupats per la incorporació d’un docent acusat d’abusos a una menor. Finalment, Solsona va acceptar una feina de despatx apartat de les aules que ha exercit fins ara. “No s’hauria de jutjar ningú abans que ho faci un jutge”, va dir, i va indicar que estar sota sospita el va fer caure en una depressió. “Cosme Batlle va ser l’únic que em va recolzar a l’ajuntament, i també ho van fer alguns amics, els estic molt agraït”, va subratllar.