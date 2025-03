Teatre per donar consells de seguretat i prevenir delictes entre la gent gran

El Teatre de l’Escorxador de Lleida va acollir ahir la primera sessió de la cinquena edició de la representació Ull viu a escena!, en la qual els Mossos d’Esquadra donen consells de seguretat a gent gran per evitar que siguin víctimes de delictes. Avui es faran unes altres dos sessions, i en total es preveu l’assistència de més de 900 persones. L’inspector Xavier Ribelles, el cap de l’ABP del Segrià, va explicar que l’objectiu és prevenir delictes habituals que poden afectar persones grans, un col·lectiu més vulnerable, “ja que tendeixen a confiar més”.

Segons Ribelles, en el cas de les estafes s’ha detectat un increment a nivell general i en el cas de les persones grans també es tracten casos com el del fals amic o els falsos revisors de gas. “Confien i donen dades per internet o segueixen un enllaç creient que són per a una entitat bancària o d’una empresa de missatgeria, quan no ho són”, va remarcar.

En les representacions, deu alumnes sèniors de l’Aula de Teatre protagonitzen diverses situacions en les quals són víctimes de robatoris o d’estafes i reben els consells de seguretat per part d’agents dels Mossos.

Les trucades falses d’entitats bancàries, oportunistes als caixers automàtics o enganys a les xarxes socials són algunes de les càpsules que es recreen. En el cinquè aniversari d’aquesta iniciativa, s’inclouen sorpreses, com la participació de la inspectora Antònia Bardina, ja jubilada, que va iniciar el projecte el 2018, o la participació del públic amb braçalets lluminosos. Així mateix, Ribelles va destacar que, com a novetat i gràcies a la Paeria, s’han reservat 50 places a cada representació per a veïns de la comarca del Segrià i “poder arribar així a més ciutadans”.