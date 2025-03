Via lliure a Nova Tracjusa, amb llicència d’obres després de 9 anys de tràmits, litigis i protestes

L’ajuntament de Juneda ha atorgat llicència d’obres a Nova Tracjusa, el projecte que preveu fer servir fins a 45.000 tones a l’any de residus procedents de plantes de separació per produir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa. Així ho van corroborar ahir fonts pròximes al procés, que van puntualitzar que el permís té ja la firma de l’alcalde, Antoni Villas (Junts), i que ja només espera que el retirin els promotors: la cooperativa GAP, que engloba més de cent ramaders de les Garrigues, i el grup lleidatà Griñó. L’autorització del consistori dona via lliure a materialitzar aquest polèmic projecte després de nou anys de tràmits, litigis i protestes.

Els ajuntaments governats per ERC i Per Tu de les Garrigues, entitats i veïns de la comarca havien reprès durant els últims mesos les protestes contra Nova Tracjusa, per provar d’impedir que obtingués llicència d’obres. Els contraris la consideren una incineradora de residus, la qual cosa els promotors rebutgen, i temen que suposi emissions contaminants i perjudicis a la salut humana. El projecte va rebre l’autorització ambiental de la Generalitat el 2021, i la plataforma Aturem la Incineradora de Juneda, contrària a Nova Tracjusa, la va recórrer davant de la justícia.

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la va avalar el mes d’octubre passat. Mesos abans, el maig del 2024, la cooperativa GAP, promotora inicial del projecte, va anunciar que Griñó seria accionista de la planta amb una participació del 50 per cent. Així, el grup lleidatà és propietari de plantes de tractament de residus que hauran de proporcionar la matèria primera per produir gas a la planta de Juneda.

La sol·licitud de llicència d’obres va arribar a començaments d’any, una vegada resolts els litigis i el subministrament de residus per produir gas. Durant setmanes, els tècnics de l’ajuntament han fet requeriments als promotors per verificar que el projecte executiu s’ajusta a l’autorització ambiental.

La directora de GAP, Mónica Jiménez, va explicar que compraran els materials i maquinària necessaris per a la nova planta abans d’iniciar les obres. Una vegada en marxa, s’estima que els treballs duraran entre un any i 15 mesos. Es prolongaran més enllà del final previst de les primes que Tracjusa rep actualment per generar electricitat a través de cogeneració. Aquests ajuts, que fan viable l’assecatge de purins, hauran d’expirar a final d’any, tret que prosperi una iniciativa parlamentària per prorrogar-los.

Alternativa al gas natural per assecar purins

Els promotors de Nova Tracjusa presenten la gasificació de residus com a alternativa a l’actual subministrament de gas natural per assecar purins. Aquest tractament sols és viable gràcies a primes que fixa l’Estat per generar electricitat a través de cogeneració, i les que cobra Tracjusa s’acabaran a finals d’aquest any. Una esmena al Senat a la llei contra el desaprofitament alimentari proposa prorrogar-les, però està pendent de la segona votació de la normativa el Congrés.

Biogap, una segona etapa per al futur

GAP va anunciar fa anys el projecte de Biogap, que recull les obres autoritzades de Nova Tracjusa i els suma des de més producció de biogàs (incipient a l’actual Tracjusa) fins a hidrogen verd. Encara no ha iniciat la tramitació.