Publicat per segre Imatges: Jordi Echeverria Creat: Actualitzat:

El projecte Fruiturisme d'Aitona s'ampliarà l'any vinent amb tres noves iniciatives que transformaran l'experiència turística a la zona, sent la més destacada la creació d'un recorregut d'onze quilòmetres que permetrà als visitants endinsar-se pels camps d'arbres fruiters. Aquesta expansió compta amb el suport econòmic del Departament d'Empresa i Treball, que hi destina més de 500.000 euros procedents de fons europeus dedicats al turisme.

El conseller Miquel Sàmper ha visitat aquest dijous el municipi del Segrià per conèixer de primera mà els detalls d'aquest projecte que pretén generar activitat econòmica vinculada al sector agroalimentari durant tot l'any. "La floració dels fruiters d'Aitona representa una oportunitat única per diversificar l'economia local i posicionar el municipi com a destinació d'interès turístic, complementant l'activitat agrícola que és el motor econòmic tradicional de la zona", ha destacat Sàmper durant la seva visita.

Un moment de l'atenció del conseller Sàmper als mitjans de comunicació.Jordi Echevarria

Les tres actuacions, que es preveu que estiguin enllestides al llarg del 2025, s'emmarquen dins la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i suposen un pas endavant per consolidar una proposta turística que vagi més enllà de la temporada de floració.

Un model turístic per a totes les estacions

El finançament de 507.901 euros es destinarà a tres projectes concrets que transformaran l'oferta turística d'Aitona. El primer és un traçat lineal d'onze quilòmetres que travessarà els camps fruiters i que es podrà recórrer tant a peu com en bicicleta. El segon consisteix en la construcció d'un observatori estratègicament ubicat al recorregut, que disposarà, entre altres serveis, de carregadors per a bicicletes elèctriques. Finalment, es crearà un espai a Aitona que funcionarà com a epicentre de l'activitat i punt d'informació turística.

"Potenciem l'atractiu turístic de la zona, i també apostem per un nou model que permeti acollir visitants durant totes les estacions", ha explicat el conseller, qui ha subratllat que l'objectiu és "generar activitat econòmica al voltant del món agroalimentari durant tot l'any".

Continuïtat a les inversions anteriors

Aquestes noves actuacions donen continuïtat a les inversions realitzades prèviament, com el Pla de Foment que l'Ajuntament d'Aitona va rebre l'any 2019, finançat amb l'Impost d'Estades Turístiques. Aquell pla va permetre millorar la qualitat de la destinació i adequar diversos espais del municipi per fer-los més atractius per als visitants.

Durant la seua visita institucional a Aitona, el conseller Sàmper ha signat al llibre d'honor de l'Ajuntament després de reunir-se amb l'alcaldessa, Rosa Pujol, i l'equip de govern municipal. També ha recorregut la Fira Agroalimentària per conèixer l'oferta dels productors locals i ha visitat les instal·lacions de la Cooperativa del camp Sant Gaietà–Fruitona, un referent en la producció i comercialització de fruita de la regió.