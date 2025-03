Un muntanyenc va alertar el parc de la Seu de la tragèdia d’Armènia

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Que entre els alpinistes que participaven en l’expedició lleidatana al mont Aragats, el més alt d’Armènia, que dimarts van quedar atrapats per una allau (vegeu SEGRE d’ahir) hi hagués dos membres del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, va ser fonamental per evitar una tragèdia encara pitjor. Val a recordar que hi va haver un mort, un veí del Ripollès. Fonts pròximes van explicar ahir que un dels GRAE va ser el que dimarts va alertar del succés després de veure’s arrossegats per l’allau de neu sobre el volcà inactiu, de 4.000 metres. El bomber dels GRAE va trucar al caporal de la seua unitat a la Seu, que va avisar de manera immediata el departament d’Interior per iniciar el rescat. La conselleria, a través de la seua màxima responsable, Núria Parlon, va activar els protocols sol·licitant ajuda al ministre de l’Interior del Govern central, Fernando Grande-Marlaska, que ho va traslladar al ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, que al seu torn va alertar el Govern d’Armènia del que havia succeït.

El ministre va explicar ahir un dels set ferits, sis dels quals de l’Alt Urgell, va rebre l’alta ahir al matí i que uns altres dos ja estaven fora de l’hospital, un d’ells el bomber GRAE que va resultar il·lès i que va alertar de l’accident.

La resta estaven hospitalitzats però fora de perill. L’expedició estava formada per nou alpinistes, set d’ells de l’Alt Urgell, sis de la Seu i un de Montferrer. Un és bomber dels GRAE a la Seu, un altre a Cerdanyola i un tercer és bomber voluntari de Montferrer.

Albares va agrair de nou ahir la ràpida actuació de les autoritats armènies, que van ajudar a la localització i el rescat dels excursionistes. “És gràcies a aquesta intervenció pràcticament immediata que no hem hagut de lamentar altres víctimes”, va destacar. El Centre Regional de Gestió de Crisi d’Aragats, va continuar el ministre, va rebre l’avís de l’accident a les 12.26 hores de dimarts. Fins al lloc van acudir equips de bombers i de salvament, que van rescatar els sis ferits i l’excursionista il·lès. També va explicar que les altes dels altres excursionistes que continuen ingressats poden “comportar temps” i seran escalonades.

Localitzen el cos sense vida de l’alpinista sepultat per l’allau

Els equips de rescat van localitzar ahir al matí cap a les 10.00 hores a Armènia el cos sense vida de l’alpinista català desaparegut i sepultat sota l’allau de neu al cim nord de l’Aragats, el volcà extint de més de 4.000 metres.

La víctima és originària de la Pobla de Lillet però vivia des de feia anys a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Les tasques de rescat, segons va explicar el ministre Albares en unes declaracions al Congrés dels Diputats, van començar a les sis del matí i quatre hores més tard van localitzar a la víctima.

Van participar-hi disset socorristes, tretze del Centre d’Operacions de Salvament Especials de la Direcció de les Forces de Salvament, un treballador de la central hidroelèctrica d’Aragats i quatre escaladors de la Federació Armènia de Muntanyisme i Turisme de Muntanya, que van utilitzar un helicòpter.