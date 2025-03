Tavascan, tancada deu dies per una avaria de la màquina trepitjaneu

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

L’estació de Tavascan, a Lladorre, està tancada des de dimecres passat a causa d’una greu avaria a la seua única màquina trepitjaneu, la qual cosa impedeix preparar les pistes i dotar-les de seguretat per als esquiadors. El vehicle, amb més de 9.000 hores de treball, és en un taller per a la possible reparació de cara a la pròxima temporada. Mentrestant, l’estació ha llogat una màquina a l’estació francesa de Portè i Pimorent, que s’espera rebre avui per reobrir les pistes d’alpí demà.

El futur de l’estació podria veure’s compromès si la reparació de la trepitjaneu resulta inviable o massa costosa, ja que la compra d’una de nova supera el mig milió d’euros, una xifra inassumible per a l’ajuntament, propietari de les pistes i que les sustenta amb el cànon que rep per part d’Endesa per les seues instal·lacions a la zona.

“Ha estat un cop dur. Si no rebem ajuda, el futur és incert”, va advertir l’alcalde de Lladorre, Salvador Tomàs, que va afegir que la màquina trepitjaneu “és molt vella i propensa a tenir fallades”.

L’estació ha intentat garantir la seua viabilitat amb la instal·lació aquest any d’un sistema d’innivació artificial, que permet allargar la temporada i mantenir els llocs de treball del complex. Tanmateix, un altre repte s’acosta: l’any 2027, el seu telecadira complirà 30 anys i haurà de sotmetre’s a una inspecció extraordinària d’alt cost, la qual cosa afegeix incertesa al futur de l’estació.

■ La falta de neu a la base de l’estació impedeix l’obertura dels circuits de nòrdic, la trepitjada del qual depèn d’una màquina diferent a l’avariada. Quant a les pistes d’alpí, hi ha neu a la cota alta, mentre que el descens de les temperatures previst en els pròxims dies permetrà produir neu des de la cota intermèdia i fins a la base.

Així mateix, a causa dels actuals gruixos de neu, l’estació planteja finalitzar la temporada el 31 de març si les condicions ho permeten. Baqueira-Beret preveu finalitzar-la el 21 d’abril.