“L’ecoconcentració del secà també és futur”

“L’ecoconcentració parcel·lària és un primer pas per millorar la gestió agrícola i no podem descartar que en un futur puguem tenir un reg de suport per a les nostres terres de secà.” Membres de la col·lectivitat de regants número 16 del Segarra-Garrigues, a la Sentiu de Sió, Montgai, Bellmunt i Cubells, defensen l’ecoconcentració que s’està portant a terme als secans de la serra de Bellmunt-Almenara i que abasta gairebé 2.000 hectàrees de superfície, davant les queixes d’uns quaranta pagesos que hi estan en contra i que asseguren que s’ha impulsat amb firmes de propietaris morts i han sol·licitat al Govern la nul·litat del procés.

D’altra banda, pagesos de la Sentiu i Montgai asseguren que el projecte es remunta a l’any 2011, “quan semblava impossible mantenir una col·lectivitat de regants sense reg i es va aconseguir, igual com van aconseguir una ecoconcentració finançada per la Generalitat”, explica Pere Anton Mola, de la Sentiu de Sió.

Els terrenys en qüestió es troben en un espai protegit dins de la Xarxa Natura 2000 que inicialment havia d’estar regat pel Segarra-Garrigues, però en el seu dia va quedar fora perquè era necessari excloure hàbitats i protegir-los per mandat de la UE. Asseguren que la concentració compta ja amb l’aval del 60% dels propietaris i el 80% de la superfície i que és la millor opció per al desenvolupament sostenible de la zona: “Serà més fàcil regar si ens arriba l’aigua, el valor de les finques també serà més elevat i milloren els camins, entre altres mesures.”

A més, destaquen que l’actuació compta amb el suport dels ajuntaments de Montgai, Cubells, la Sentiu, Bellmunt, la col·lectivitat de regants número 16 i de la comunitat del Segarra-Garrigues.