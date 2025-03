Primers descensos de ràfting a la Pallaresa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Noguera Pallaresa ha rebut aquesta setmana els primers descensos de ràfting de l’any. Un grup de nens i nenes en un viatge escolar van omplir aquestes primeres basses dijous passat. Va ser el preludi a l’inici oficial de la campanya, que començarà avui de forma oficial i es prolongarà set mesos, fins al 15 d’octubre. Tanmateix, l’estrena de la temporada arriba llastada per les previsions de fred, pluja i nevades, que han fet que les empreses que tenien reserves per a aquest cap de setmana les hagin canviat a dates posteriors, segons l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà. Per la seua part, Endesa va anunciar que, com en anys anteriors, tornarà a regular el cabal de la Noguera Pallaresa a través de les seues preses per assegurar el desenvolupament de la temporada de ràfting, en virtut d’un conveni amb el consell del Pallars Sobirà. La companyia va indicar que el bon nivell de reserves i les pluges d’aquests dies auguren “una temporada en condicions òptimes” per practicar aquest esport al riu. El cabal regulat és de 22 metres cúbics per segon tots els dies fins al 15 d’octubre, des de les 10.00 fins a les 14.00.