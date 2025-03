Vallfogona recupera el concurs de vaca frisona després de 35 anys

La 25 edició del Concurs Morfològic de Raça Frisona d’àmbit català se celebrarà aquest any a Vallfogona de Balaguer el 5 d’abril. La localitat torna a acollir així aquest esdeveniment que en la dècada dels vuitanta (del 1985 al 1990) va arribar a congregar centenars de ramaders de Catalunya dedicats al bestiar boví i altres visitants arribats de diferents comarques per contemplar, entre altres qualitats, l’art de “rapar” les vaques, el secret del qual requeia a ressaltar les qualitats i dissimular al màxim els defectes dels animals.

Per això, era necessària “molta paciència i més pràctica”, expliquen ramaders de Vallfogona que van viure l’auge del concurs. Van afegir que hi havia preparadors que tardaven entre quatre i cinc hores a posar a punt l’animal per presentar-lo al concurs que se celebrava en aquesta localitat de la Noguera, amb gran tradició ramadera. Recorden que el primer any que es va celebrar la Festa de la Vaca, que va incloure el concurs, van participar 30 caps de bestiar i un any després ja van ser 53 caps, i així es va anar incrementant fins al 1990, quan es van presentar a concurs uns 200 animals.

Sens dubte, que per a tots els professionals que es dediquen a esquilar bestiar, això constitueix un art. Les vaques se sotmetien als tractaments d’experts que tenien la tasca de realçar els millors atributs dels animals. Amb els anys, els paràmetres han anat canviant i actualment aquest certamen, a més de mostrar el progrés morfològic de la raça frisona és també un punt de trobada per a tots els ramaders que persegueixen un doble objectiu: la competició i el retrobament festiu amb altres productors del sector.

Una de les explotacions ramaderes de Vallfogona de Balaguer. - SEGRE

Des de la Federació de Criadors de Vaca Frisona de Catalunya (Fefric), de la qual formen part explotacions ramaderes de Vallfogona de Balaguer, Sucs, la Seu d’Urgell, Girona, Monells, Vic o Granollers, apunten que històricament el concurs s’ha emmarcat en les fires obertes al públic i en l’actualitat actua com a punt de promoció de la llet i com a mostra del treball portat a terme pels ramaders de boví lleter a través de diferents iniciatives que es desenvolupen al voltant del concurs. Es preveu la participació de més de 40 ramaderies catalanes.

Per la seua banda, l’alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana, va explicar que l’any passat van visitar el certamen a Vic i van ser els mateixos ramaders del poble els que van proposar fer el concurs a Vallfogona aquest any. “Ho van proposar i des de la federació es va acceptar, i ara estem preparant ja la Festa de la Vaca”, va assegurar.

Pel que fa al certamen, el divendres 4 d’abril està prevista l’arribada del bestiar i dissabte a la tarda s’iniciarà el concurs de vaques i vedelles, el concurs infantil, i el concurs morfològic amb diferents categories per triar la millor vaca de Catalunya. Com a novetat, hi haurà un premi per al millor criador de Catalunya i al millor manejador, entre altres distincions.