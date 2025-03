Sis cases i deu inquilins opten al projecte de masoveria a la Vall de Boí, pioner al Pirineu

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Fins a sis propietaris i un total de deu inquilins conformen les candidatures que ha rebut la Vall de Boí per participar en el primer pla pilot de masoveria urbana al Pirineu. L’objectiu del projecte era trobar habitatges que no requerissin grans rehabilitacions, a fi que poguessin portar-se a terme en un termini màxim de cinc anys, temps que duraria el contracte d’arrendament. D’aquesta manera, la setmana que ve estan previstes les primeres visites per inspeccionar els immobles, a fi de conèixer quin tipus de rehabilitacions necessiten i si són aptes per al projecte.

Paral·lelament, els candidats a ocupar-les ompliran un formulari en el qual detallaran les seues habilitats, per poder adjudicar-los els immobles que millor els encaixin. En el cas que la proposta tingui èxit, no es descarta desplegar la iniciativa en altres municipis pirinencs de la mà de la Taula d’Habitatge de l’Alt Pirineu i Aran i l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).

D’altra banda, el ple de la Vall de Boí va aprovar la setmana passada el projecte tècnic per afrontar el repte demogràfic al municipi.

Elaborat per un tècnic especialitzat, defineix aspectes a treballar en matèria de mobilitat, formació, promoció econòmica i habitatge. Quant a l’aspecte formatiu, es va portar a terme una enquesta als veïns de la Vall per conèixer les seues inquietuds i necessitats en matèria de formació, a fi d’impulsar la capacitació en sectors estratègics com la sostenibilitat i l’emprenedoria, a més del turisme.

D’allà va sorgir un conveni amb l’Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, que ha iniciat aquesta setmana el primer curs d’anglès especialitzat en informació i atenció turística, amb un total de 18 participants. L’imparteix un professor de l’Escóla d’Ostalaria de Les. Així mateix, en les pròximes setmanes s’iniciarà una formació en línia sobre economia circular aplicada als allotjaments turístics.