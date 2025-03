L’ajuntament de Sort iguala els requisits per construir granges de vaques i cavalls als d’ovelles

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Sort està pendent de l’aprovació definitiva per part d’Urbanisme del canvi de requisits per construir granges de vaques o cavalls al municipi. El canvi de normativa redueix als cent metres la distància mínima entre aquestes explotacions ramaderes i un poble. Fins ara era aquesta distància era d'uns 2.000 metres. D’aquesta manera s’igualarà la norma que ja es va aprovar l’any 2016 per a construccions destinades a ovelles i cabres. L’alcalde de Sort, Baldó Farré, ha explicat que la modificació ajuda el sector primari i a la viabilitat de les seves explotacions. Al municipi de Sort hi ha uns quinze ramaders en actiu.

Fins ara la normativa indicava que no es podien construir granges a menys de 2.000 metres del poble. Però allunyar-se dos quilòmetres d’un poble, en molts casos, suposa situar-se dins el poble veí. L’alcalde de Sort ha dit que s’ha volgut fer una normativa “més raonable” i ha afegit que afecta únicament les edificacions d’ús agropecuari ubicades en sòl no urbanitzable.

La reforma de les normes subsidiàries de planejament que proposa l’Ajuntament les ha d’aprovar de manera definitiva la Comissió d’Urbanisme. L’alcalde ha dit que confia que aquesta aprovació no s’allargui més de sis mesos.