Nargó insta la CHE a reconstruir un mirador

L’ajuntament de Coll de Nargó ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que rehabiliti un mirador d’aus que els episodis de vent del mes de desembre passat van tirar a terra. Les restes encara es poden veure a la cua del pantà d’Oliana, en una zona de passeig perimetral molt transitada per veïns i turistes, i s’afegeix a una altra estructura per albirar la fauna de la zona que no va quedar afectada pel vent.

L’alcalde, Martí Riera, va lamentar que el mirador segueixi igual després de més de dos mesos i va criticar que, des que la CHE va construir els dos fa més de 20 anys, “no han estat objecte de cap manteniment, ni els miradors ni el camí, que sempre netegem nosaltres”. Riera va recordar que aquests equipaments “estan ubicats en zona de policia d’aigües i el responsable de mantenir-los és la CHE, nosaltres no podem actuar a la seua zona d’influència”. “El que ha passat és totalment normal perquè després de tants anys, les estructures són molt febles”, va insistir.

L’ajuntament sol·licita també que la CHE actuï per retirar els sediments de les passarel·les del riu que porten cap a Turp i la de la zona del Molí. “Són treballs de manteniment necessaris perquè els veïns puguin passejar o circular amb vehicles.” “Si no ho fan ells, demanarem permís i actuarem nosaltres”, va assenyalar.