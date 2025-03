Primera edició del festival poètic al carrer L’Efímer

Cervià de les Garrigues acollirà entre demà i diumenge la primera edició del festival poètic L’Efímer, un certamen que se centra en la poesia com a eix principal coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, avui. L’objectiu del certamen és la combinació de recitals poètics amb la naturalesa i el paisatge de les Garrigues així com la venda de llibres. Hi participaran una desena de poetes que al llarg del cap de setmana faran diverses lectures de poemes o tallers d’escriptura, entre altres actes. Entre d’altres, hi haurà Laura Collado Corretjer, Inma Viguera, Jaume Magnan, Paola Ochoa, Dani Gómez o Ivan Bolancer. Aquest certamen, que s’obre amb la inauguració a la sala municipal, comptarà amb un recital i els actes es traslladaran a la biblioteca. Dissabte estan previstos jocs, passejos pel poble i activitats al carrer per a tots els públics. Diumenge s’ha programat una caminada pel Camí dels Set Sentits i recitals poètics durant el trajecte.

Pel seu costat, l’alcaldessa de Cervià, Mercè Rubió, va destacar que l’objectiu és donar continuïtat a aquest certamen de cara als propers anys i fer-ne partícips tots els veïns de la localitat i de la comarca de les Garrigues.