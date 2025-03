Queixes per una tala en un bosc municipal

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Veïns del Pla de la Font han expressat preocupació per la recent tala d’arbres en un bosc del municipi, alarmats pel volum d’arbres talats i l’entrada de maquinària pesant. A més, temen pels danys al circuit de BTT, freqüentat per ciclistes i que, asseguren, ja ha patit desperfectes.

L’alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, va explicar que s’estan fent treballs d’aclarida i repoblació d’arbres en mal estat, molts dels quals van caure a causa d’una plantació massa densa al seu moment. “No havien tingut un creixement normal, per la qual cosa és necessari retirar-los perquè no afectin la resta de la massa forestal”, va apuntar Pérez, que va afegir que els arbres es replantaran amb espècies de pins i alzines, i la zona mantindrà el seu ús forestal exclusiu. Va detallar que es conservaran els pins més alts que confinen amb cultius, que serveixen com a referència perimetral. “Són també els que retenen la quantitat més gran d’aigua i adob”, va concloure.

Veïns van manifestar que aquestes tasques s’han iniciat sense avís previ i van manifestar preocupació davant la celebració d’una carrera de bicicletes programada per al dia 30 de març. “Normalment aquests treballs sempre s’han portat a terme amb personal a peu i amb l’ajuda de motoserres, però aquestes màquines estan destruint el bosc”, van explicar els veïns, que van afegir que “arrasar no és fer una aclarida”.