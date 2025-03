Caçat un ‘fitipaldi’ a 223 km/h per l’A-14 a Alguaire

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dissabte passat un conductor de 40 anys que va ser caçat per un radar circulant amb el seu cotxe a 223 quilòmetres per hora per l’autovia A-14 al seu pas per Alguaire. Val a recordar que la velocitat màxima en aquesta via és de 120 km/h, per la qual cosa el turisme anava a 103 km/h més, gairebé el doble.

La infracció es va cometre a les 15.40 hores de dissabte a l’altura del quilòmetre 7,8 durant un control. Els agents de Trànsit van parar el vehicle infractor en un punt de control i van denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular amb una velocitat penalment punible.

El denunciat haurà de comparèixer, quan sigui requerit, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. El febrer passat, els Mossos van imputar un conductor de 35 anys que va ser detectat pel radar a 188 quilòmetres per hora en un tram de la C- 14 a Peramola limitat a 90 km/h.

Així mateix, val a recordar que l’autor d’un delicte d’excés de velocitat punible pot ser condemnat a una pena de presó de tres fins a sis mesos, una multa de sis a dotze mesos, treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies i la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per un temps superior a un any i que pot arribar fins a quatre anys.