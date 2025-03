Exculpen d’estafa el capellà d’Alcarràs i Butsènit

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida ha arxivat provisionalment la causa per un suposat delicte d’estafa contra el rector d’Alcarràs i Butsènit per la investigació que se li va obrir després que una feligresa el denunciés davant dels Mossos d’Esquadra manifestant que havia estat enganyada pel sacerdot perquè li fes una donació, com va avançar SEGRE el desembre del 2023. El religiós ha estat representat per Marc Cervós, advocat de Cudós Consultors.

El jutge argumenta, en la interlocutòria a la qual ha tingut accés aquest diari, que, “ateses les diligències practicades, no s’aprecia la concurrència dels elements integradors del delicte d’estafa” i recorda els requisits per incórrer en aquesta infracció penal: engany precedent o concurrent; engany bastant; error en el subjecte passiu; acte de disposició patrimonial; ànim de lucre; i nexe causal entre l’engany provocat i el perjudici experimentat.

D’aquesta forma, considera que “no s’ha provat indiciàriament que l’investigat es valgués de qualsevol tipus d’engany per torçar la voluntat de la denunciant, suggestionar-la o induir-la a realitzar els donatius eclesiàstics”.

Per tot plegat, determina que “des del punt de vista penal, sense perjudici de les possibles al·legacions que puguin fer-se en altres jurisdiccions –en particular en la via civil en el concernent als drets successoris–, no es pot apreciar del relat fàctic l’existència dels elements definitoris que exigeix el delicte d’estafa”. Així mateix, quan el cas va sortir a la llum, el bisbat de Lleida va explicar que havia obert una investigació interna al tenir coneixement de la denúncia, escoltant els arguments del rector i partint del seu dret a la presumpció d’innocència.

La interlocutòria de sobreseïment del jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida no és ferma i es pot interposar un recurs de reforma davant del mateix jutjat o bé d’apel·lació davant de l’Audiència de Lleida.