Pla de control de gats de carrer

L’ajuntament de Binèfar busca voluntaris per gestionar les onze colònies felines localitzades al seu nucli urbà, en tres de les quals impulsarà de manera prioritària l’aplicació del protocol CER per controlar-ne les poblacions.

Les tres colònies felines triades pel consistori es troben a la zona nord-est del nucli urbà, concretament als entorns de la plaça Padre Llanas o de l’església, que inclou el carrer El Torno i els seus voltants; el carrer Tamarit, amb els de Cardil i Era Alta, que pràcticament connecten amb l’anterior, i el carrer Sant Josep de Calassanç i els adjacents, situats al sud de la carretera de Tamarit.

La regidoria de Medi Ambient té previst posar en marxa un cens dels gats que hi ha a cada un d’aquests nuclis, a la qual cosa seguiria l’aplicació del protocol CER, que inclou la captura, la revisió mèdica dels animals, l’esterilització dels que es trobin en condicions de procrear i la devolució a les colònies dels que es considerin ferals, és a dir, amb escasses possibilitats d’acabar sent adoptats.

Aquest procés inclou unes altres dos actuacions: una és la col·locació de xips identificatius als gats, i l’altra, la realització de revisions veterinàries, amb els tractaments corresponents, per garantir l’estat de salut dels gats.

L’ajuntament de Binèfar també inclou entre les seues pròximes actuacions establir una sèrie de pautes tant per al manteniment de les colònies, bàsicament en l’apartat de la higiene, com per gestionar l’alimentació dels animals. El dipòsit de menjar de manera descontrolada sol ser un dels principals motius de proliferació de les colònies felines als nuclis urbans.

La regidoria de Medi Ambient, la responsable de la qual és l’alcaldessa, Patricia Rivera, intenta involucrar els veïns de les zones amb colònies tant per efectuar el cens inicial com per a la posterior gestió dels nuclis felins. El consistori ofereix, a més d’entregar-los una acreditació i de donar-los cobertura amb una pòlissa d’assegurança, oferir-los una formació específica. El protocol previst els encomana el manteniment de la zona d’alimentació en condicions higièniques.