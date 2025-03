El consistori divulga els avantatges de l’habitatge de compra

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ha organitzat per avui una conferència sobre el procés d’adquisició d’un habitatge, que anirà a càrrec de la formadora Mari Carmen Jiménez. La iniciativa, que es portarà a terme al Centre Cultural a les 6 de la tarda, sorgeix de la Taula d’Habitatge Municipal amb l’objectiu d’informar sobre els avantatges d’adquirir una vivenda en un context marcat per l’escassetat d’oferta de lloguer, segons van explicar l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, i la regidora d’Habitatge, Anna Carné. La xarrada abordarà temes com el procés legal de compravenda, les despeses de la compra o el finançament.

El consistori treballa per donar sortida als 860 pisos buits detectats a la ciutat, la qual cosa representa un 15% dels gairebé 5.500 construïts, així com per finalitzar els 147 habitatges en estructures inacabades paralitzades des de la crisi immobiliària, de les quals una quarantena ja estan de nou al mercat.

En aquest context, l’ajuntament va encarregar un estudi a l’entitat sense ànim de lucre Social House per identificar els immobles desocupats i contactar directament amb els propietaris. En una primera fase, l’estudi s’ha centrat en la zona centre de la ciutat, on s’han detectat 174 pisos buits.