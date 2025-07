La Diputació de Lleida assigna 1,7 M€ a factures endarrerides

La Diputació destinarà 1,7 milions a pagar factures fora de termini. El ple va aprovar ahir el reconeixement d’aquestes obligacions com a primer pas per poder liquidar-les “amb celeritat”, segons va explicar el diputat provincial de Finances, Marc Baró (ERC). Després de la sessió, va apuntar que la corporació es posarà així al dia quant a aquests pagaments pendents. Quedaran per liquidar-ne d’altres, com els corresponents a plans d’ajuts d’anys anteriors.

Durant la sessió, la corporació provincial va donar compte dels romanents de tresoreria acumulats l’any passat, que ascendia a 183 milions d’euros, i va aprovar incorporar-ne una part, un total de 49,2 milions, al pressupost del 2025. Uns altres 120 milions d’aquests romanents hauran de garantir el pagament de subvencions ja compromeses en programes pluriennals.

El president de la Diputació, Joan Talarn (ERC), va destacar que la incorporació d’aquests fons permetrà “eixugar despeses que arrossegàvem d’anys anteriors”. L’endeutament de la institució se situa en un 28% dels ingressos ordinaris, un percentatge molt inferior al 110% que estableix com a límit la normativa d’hisendes locals.