Vol des d’Alguaire amb energia verda

L’aeroport d’Alguaire va ser escenari ahir d’un important avanç en l’aviació sostenible. Una avioneta elèctrica Pipistrel, propietat de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell, va realitzar proves de vol després de ser carregada amb una innovadora estació de servei mòbil desenvolupada per l’empresa Methanol Reformer i anomenada Nomad.

L’esmentada estació converteix metanol renovable en hidrogen o electricitat sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica, la qual cosa planteja, prèvia planificació, prolongar els vols d’aeronaus elèctriques, actualment limitades a uns 55 minuts de vol, entre altres mitjans de transport sostenibles.

Quant a l’avioneta, es tracta de la primera aeronau totalment elèctrica certificada per l’Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA). L’Aeroclub la utilitza per a vols lúdics i la formació de pilots. Rafael Molina, cap d’instrucció de l’Aeroclub, va destacar que el desenvolupament de l’aviació elèctrica “afavorirà l’equilibri entre veïns i seguretat” al reduir les molèsties per soroll. Per la seua banda, Jordi Candela, director general d’Aeroports de Catalunya, va emfatitzar que aquestes proves s’alineen amb l’estratègia de convertir Alguaire en un ecosistema d’empreses tecnològiques dedicades a l’aviació verda.

A més de les proves amb l’avioneta, l’estació Nomad també va realitzar assajos de càrrega amb una camioneta d’hidrogen, demostrant la seua versatilitat en diferents aplicacions de transport sostenible. Així, Aeroports i Methanol Reformer han arribat a un acord de col·laboració per portar a terme més proves d’aquest sistema a Ponent. L’aeroport ja acull diversos projectes relacionats amb la producció d’hidrogen verd i mobilitat aèria sostenible. L’acte es va emmarcar en una trobada d’empreses del sector dels nous combustibles per comprovar la robustesa d’aquest nou sistema de proveïment.