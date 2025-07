La secretària de Puigverd de Lleida se’n va després de d'atribuir assetjament laboral a l’exalcalde

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La secretària municipal de Puigverd de Lleida deixarà el càrrec l’1 d’abril i començarà a treballar en una altra administració. En el ple de dijous passat va prendre la paraula i va atribuir assetjament laboral a l’exalcalde i ara edil a l’oposició, Josep Solsona.

Per la seua part, el regidor va qualificar de “falses acusacions” les paraules de la secretària i va assegurar no tenir “res en contra de la persona que ocupa la plaça”. Va denunciar falta d’informació i de transparència per part del govern municipal.