El Parc Astronòmic del Montsec s’omple de visitants per observar el primer eclipsi de sol de l’any

Un centenar de persones han tingut l’oportunitat de presenciar aquest dissabte el primer eclipsi de sol de l’any des d’una localització privilegiada com ho és el Parc Astronòmic del Montsec situat a Àger (Noguera). Durant el matí, els visitants han rebut explicacions detallades sobre aquest i altres esdeveniments astronòmics per part de tècnics del parc i han observat l’eclipsi parcial amb telescopis i unes ulleres adequades per a l’ocasió.

També s’ha instal·lat un punt d’observació a l’estació de la Vall de Núria. Es dona el cas que aquest eclipsi esdevé el preludi del ‘Triplet ibèric’, un fenomen sense precedents de tres eclipsis solars consecutius que es podran observar a la Península Ibèrica durant els anys 2026, 2027 i 2028.

Les comarques de Lleida han estat un territori òptim per gaudir de l’eclipsi parcial, que, des d’Àger, el marge de cobertura ha estat al voltant del 25% i la reducció de llum del 17%. El fenomen s’ha pogut gaudir entre les 10.59h i les 12.38h, quan la claror ha canviat i les ombres s’han percebut més dèbils, amb el moment àlgid a les 11.48h.

Per tal d’observar aquest fenomen amb seguretat, el parc ha organitzat visites destinades a un públic familiar i altres destinades a un perfil adult amb explicacions més tècniques. En tots casos, els visitants han observat l’eclipsi còmodament des del planetari, on s’ha obert la cúpula, i des d’un espai exterior amb telescopis amb filtres i sistemes de projecció. “Es tracta dels millors equipaments possibles que es disposen a Catalunya”, ha destacat el director del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas.

De fet, Ribas ha insistit en aplicar mesures “especials” en el moment de l’observació. “No valen les ulleres de sol. Es necessiten estris especials perquè no tenim garanties que realment ens protegeixin correctament de la radiació solar. Podríem perdre la vista en qüestió de segons, no és cap broma”, ha advertit.

El Parc Astronòmic del Montsec també ha proposat un altre entorn per veure l’eclipsi com ho ha estat l’estació de muntanya de la Vall de Núria. Concretament, astrònoms del parc han instal·lat un punt d’observació davant del Santuari de Núria amb tots els materials necessaris. En aquest sentit, també han distribuït ulleres homologades i s’han habilitat cadires i gandules per una major comoditat dels assistents.

Un esdeveniment sense precedents

L’eclipsi solar d’enguany serveix com a escalfament per a l’anomenat ‘Triplet ibèric’, un esdeveniment extraordinari que tindrà lloc a la Península Ibèrica els pròxims tres anys. Tot i que els eclipsis solars són esdeveniments relativament freqüents a nivell global, que tres siguin visibles des d’una mateixa regió en un curt període de temps és un fet sense precedents.

“Els eclipsis tenen una periodicitat de 18 anys i hi ha diversos cicles actius. Dona la casualitat que 4 d’ells seran visibles des d’una mateixa localitat i en diferents graus”, ha explicat Ribas. El primer dels eclipsis serà total i es produirà el 12 d’agost del 2026. Ribas ha apuntat que “no farem aquesta observació des del parc, sinó que ens desplaçarem a altres zones de Lleida per veure’l en la seva totalitat”. Es tracta del plat fort del triplet, ja que feia 100 anys que no es donava a Catalunya des del segle XX.

El segon dels eclipsis també serà total i tindrà lloc el 2 d’agost del 2027, mentre que el tercer serà anular –quan el disc aparent de la Lluna és menor que el del Sol i apareix un anell brillant envoltant la Lluna– i es podrà observar el 26 de gener del 2028.