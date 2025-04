Aigüestortes lloga dispositius de comunicació per satèl·lit

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ja lloga dispositius de localització GPS amb comunicació via satèl·lit per garantir la seguretat dels senderistes. La falta de cobertura mòbil en gran part d’aquest espai protegit ha estat una preocupació constant, especialment davant del creixent nombre de visitants.

Per abordar aquest problema, el parc ofereix de lloguer, a les seues oficines de la Vall de Boí i Espot, dispositius Garmin Inreach Messenger. Així, disposa actualment de deu d’aquests aparells, que requereixen una subscripció al sistema de cobertura per satèl·lit de la companyia Garmin, i els lloga per 30 euros per dia. Aquests aparells permeten enviar missatges de socors i la seua ubicació exacta a través d’una connexió satel·litària, sense necessitat de cobertura mòbil.

Funcionen connectant-se al telèfon mòbil de l’usuari mitjançant una aplicació i estableix una connexió directa amb satèl·lits, permetent enviar missatges de text bidireccionals, compartir la ubicació i, el més important, enviar alertes SOS a un centre de resposta d’emergència que funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. En cas de necessitat, l’usuari pot activar la funció SOS, que enviarà un senyal d’auxili amb la seua ubicació als serveis de rescat. A més, el dispositiu permet als rescatistes comunicar-se amb l’usuari per obtenir més detalls sobre la situació i coordinar el rescat de manera eficient.

Diferents intervencions en els últims anys han buscat facilitar les tasques de rescat en cas d’emergència al Parc Nacional, si bé totes han buscat el menor impacte en el medi natural. Entre aquestes, destaquen la construcció d’una plataforma d’aterratge per a helicòpters d’emergències al costat del refugi de l’estany Llong, la instal·lació de senyals per informar els visitants de la falta de cobertura mòbil i la disponibilitat de botoneres d’emergència en refugis de muntanya, connectades directament amb els Bombers. Així mateix, el 112 treballa des de fa anys amb els parcs per millorar la senyalització de les zones de cobertura. Val a recordar que un 10 per cent de Catalunya no disposa de cap tipus de senyal de telefonia i la major part d’aquest percentatge es troba en alta muntanya i a les zones rurals.

D’altra banda, el departament de Territori continua explorant amb la firma d’Elon Musk, Starlink, la possibilitat de desplegar a la zona la nova tecnologia satel·litària Direct to Cell, que actua com una torre de telefonia a l’espai per a situacions d’emergència.