Entrenament de gossos a Fondarella per a la recerca de desapareguts

Fondarella va acollir divendres un seminari internacional dedicat al mantrailing, una tècnica de recerca que utilitza els gossos per seguir l’olor d’una persona desapareguda. L’esdeveniment va comptar amb la participació de professionals i aficionats d’aquesta disciplina, no només de Catalunya, sinó també de diversos llocs d’Europa, com Eslovènia, i també del País Basc, Navarra i Cantàbria.

La jornada va començar amb una sessió específica per al grup caní dels Bombers de la Generalitat, que ja compta amb gossos operatius especialitzats en la recerca de persones perdudes, i va continuar amb un taller impartit per instructors alemanys d’experiència internacional en el camp del mantrailing. Aquesta pràctica consisteix a entrenar els gossos per seguir l’olor d’una persona a través d’un article personal, com ara una peça de roba, que conté la seua fragància.

Així ho van explicar Mónica Díaz i Ernest Capdevila, de l’escola d’entrenament caní Dreamcan de Lleida, organitzadors de l’esdeveniment amb l’International Bloodhound Training Institute, entitat internacional dedicada a la formació en mantrailing i amb instructors al llarg d’Europa i els EUA.

A més, la formació va atreure no només grups professionals de recerca i rescat, sinó també membres de la policia i particulars que desitgen practicar aquesta activitat de manera recreativa o terapèutica amb els seus gossos de companyia, que és beneficiosa per al seu benestar. Quant a les races de gossos més adequades per a aquesta disciplina, els experts van recomanar animals com els gossos perdiguers, els border collies, els pastors belgues malinois i els labradors.