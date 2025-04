Vinaixa promociona el seu or verd i la pedra natural i tanca el cicle de fires de l’oli

Vinaixa tanca aquest cap de setmana el cicle de fires dedicades a l’or verd a les comarques lleidatanes. El municipi celebra la XXII edició de la Fira de l’Oli i la Pedra, que reuneix mig centenar de parades, quatre d’aquestes dedicades al sector de la pedra natural. El president de la Diputació, Joan Talarn, va inaugurar el certamen. Així, va destacar que és el “millor aparador de la localitat i de la marca Gust de Lleida” i “una magnifica presentació global” del municipi, ja que ofereix “la visió de 360 graus del que significa l’orgull de viure a Vinaixa”.

Per la seua part, l’alcalde, Josep Maria Tarragó, va subratllar que “tenim un dels millors olis del món i també els millors picapedrers, que han portat el nom de Vinaixa arreu del món”. Va afegir que la fira vol donar a conèixer la localitat i contribuir en el seu progrés a través de dos productes essencials com són l’oli d’oliva verge extra i la pedra natural. Va insistir també en la promoció turística de la Vall de Vinaixa per posar de relleu tot el patrimoni cultural i els seus actius. En aquest sentit, va afegir que el consistori treballa amb pobles veïns com Tarrés, Fulleda o l’Espluga Calba, per crear la marca turística la Vall de Vinaixa per donar més impuls al territori.

En aquest sentit, va explicar que la Casa Poblet, un edifici construït al segle XIV i que va ser propietat del monestir de Poblet, acollirà el centre d’informació turística de la Vall de Vinaixa i activitats del municipis i la comarca. Durant la jornada hi va haver també rutes guiades i demostracions gastronòmiques, i van tenir un paper rellevant els tallers de treball manual dels mestres picapedrers de Vinaixa Marcel Migorria i Ferran Brunet, a més del jove Roger Petit i l’artista i restauradora, Ingrid Tost de Juncosa.

D’altra banda, les activitats de la fira es van iniciar divendres amb la caminada La nit de les llums d’oli pel centre històric i ambientada en llegendes medievals, i continuen avui amb diversos actes culturals, les rutes pels molins i sobre la transformació de la pedra. A més, destaquen també les xarrades i les exposicions de pintura, de cotxes clàssics i de la història del futbol local, i l’espai que acull l’Aula Gastronòmica.