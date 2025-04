Bellcaire suspèn llicències per bloquejar el biogàs de la Sentiu

El ple de l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell va aprovar dimarts la suspensió de llicències d’obres durant un any per a plantes de tractaments de residus i projectes d’instal·lacions energètiques que podrien tenir un gran impacte al municipi. La suspensió s’emmarca en una modificació puntual del Poum municipal que busca bloquejar la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, ja que la seua connexió a la xarxa de gas passa pel terme municipal de Bellcaire d’Urgell.

L’alcalde, Jaume Montfort, va explicar que la suspensió es va aprovar per unanimitat i durant un any, “un termini durant el qual es redactarà una proposta de modificació del Poum que després haurà de ser avalada per la comissió d’Urbanisme”. Va afegir que l’objectiu del consistori és disposar d’una normativa que “ens permeti establir condicionants favorables per a la ciutadania de Bellcaire i de cara a les futures plantes de tractament de residus”. Així mateix, va destacar que la modificació del Poum vol donar resposta també “a l’increment desmesurat de les plantes de biogàs a l’entorn”.

Segons Monfort, el municipi no està en contra de les plantes de biogàs, sinó de la mesura “desmesurada i desproporcionada” d’alguns dels projectes de la zona. A més de la que s’ubicarà a la Sentiu de Sió, a només dos quilòmetres del nucli urbà de Bellcaire, la mateixa empresa promotora va apuntar temps enrere la possibilitat de construir-ne una altra a Linyola, a quatre quilòmetres del municipi.

Per a Montfort, la suspensió de les llicències pot afectar el projecte de la Sentiu, “perquè com a ajuntament tindrem dret a donar o no llicencia i sí que creiem que podrà bloquejar la construcció”, va dir. Per la seua part, fonts dels promotors de la planta de Biogàs de la Sentiu de Sió van apuntar que, al seu parer, “aquesta suspensió de llicències no s’adapta a la llei” i ja han posat aquesta mesura en mans dels advocats. Van assegurar que la conducció de gas només passa per 50 metres del terme municipal de Bellcaire i el tram de carretera. “En qualsevol cas la modificació podrà retardar la construcció de la planta però en cap cas no la podrà paralitzar”, van valorar.