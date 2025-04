La CHE posa fi al desembassament de Rialb per les avingudes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha tancat l’operació de desembassament del pantà de Rialb pel desaigüe de fons després de diversos dies en què, en una maniobra conjunta amb el d’Oliana, ha aconseguit disposar d’espai de resguard per prevenir eventuals avingudes.

En aquests moments, després d’una setmana de desembassament, Oliana disposa d’espai per retenir fins a 30 hm3 d’aigua del Segre i Rialb per a uns altres nou, un marge que els responsables de l’organisme de conca consideren suficient per a la laminació de les avingudes.

No obstant, fonts de l’organisme de conca insisteixen que aquesta situació pot canviar en un breu espai de temps en funció de com evolucionin les pluges i del ritme al qual es produeixi el desglaç.

El Segre passava ahir per Balaguer amb 66 m3/s i amb 74 per Lleida, cabals que amb prou feines variaran a l’augmentar les soltades a la Pallaresa.

D’altra banda, Junts ha presentat al Congrés una bateria de preguntes per conèixer quines són les previsions del Govern central sobre l’ompliment de l’embassament de l’Albagès i sobre les proves de càrrega per fer-lo operatiu.