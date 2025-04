Quinze municipis del Segrià tancaran els contenidors de les fraccions resta i orgànica

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El ple del Consell Comarcal del Segrià ha aprovat aquest divendres la licitació del sistema de recollida d'escombraries per als pròxims deu anys per un import de 2,37 milions d'euros anuals. La principal novetat del contracte, que presta servei a quinze municipis de la comarca, és la incorporació d'illes amb contenidors intel·ligents. Això permetrà tancar els contenidors de les fraccions resta i orgànica, i que només puguin accedir-hi els ciutadans que disposin d'una eina d'accés identificatiu. El vicepresident del Consell, Sebastià Ribes, ha explicat que l'objectiu és que hi hagi "un major control" de les escombraries i millorar l'actual percentatge de recollida selectiva, que ara voreja el 40% i amb el nou model podria assolir el 60%.

El Consell Comarcal del Segrià presta aquest servei als municipis d'Alpicat, Alcoletge, Alcanó, Alfés, Almacelles, Albatàrrec, Aitona, Benavent de Segrià, Gimenells i el Pla de la Font, Rosselló, Torrefarrera, Torre-serona, Torres de Segre, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.

Segons la institució, el nou contracte suposarà una millora integral del servei i afavoreix "la implantació de la taxa justa". Per exemple, contempla la recollida de desbordaments i la recollida comercial de la fracció orgànica i el cartó, i un nou servei de manteniment i neteja de contenidors.