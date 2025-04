Devoció a la Verge dels Dolors

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Bellpuig ultima els detalls per celebrar divendres vinent dia 11 d’abril la festa de la Verge dels Dolors, una de les més tradicionals de la localitat, amb la seua processó que, amb més de 300 anys d’història, donarà inici a la Setmana Santa a Ponent. La Congregació dels Dolors de Bellpuig és l’encarregada de portar a terme tots els preparatius de la festa. La seua presidenta, Beneta Santiveri (primera dona que ostenta el càrrec), va afirmar que “la processó dels Dolors es viu amb molta devoció i molta il·lusió i sentiment a Bellpuig”, amb una festa que ja va començar divendres passat amb les misses del septenari, en les quals l’església s’omple de fidels.

Els principals protagonistes de la processó dels Dolors són els sis passos (Oració, Natzaré, Encontre, Calvari, Pietat i Verge dels Dolors), cada un pertany a un barri determinat de la localitat. Juntament amb els passos, destaquen els priors i els discrets. Aquest any seran veïns de Bellpuig nascuts en la cinquena del 1960. Concretament, els priors seran Josep Garcia i Nati Bosch i els discrets seran Francesc Andorrà, Lluís San Juan, Antonieta Campanera i Maria Rosa Marín. Santiveri va explicar que “aquestes figures són persones voluntàries i en les edicions en què no es presenta ningú, se sortegen els càrrecs entre el pas que correspon” malgrat que va destacar que “de moment tenim garantits priors i discrets per als pròxims set o vuit anys, fet que posa de manifest la devoció per la festa a Bellpuig”.

Els passos i els priors i els discrets estaran acompanyats pels Armats, els de Bellpuig i aquest any els Armats de la Sang de Tarragona com a convidats, els capellanets, les blanquetes, els penitents, els capellans presidits pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, les autoritats i la junta de la Congregació dels Dolors així com la Banda Unió Musical de Tarragona i la Banda Municipal de Bellpuig.

La processó penitencial dels Dolors recorrerà divendres vinent a partir de les 22.00 hores els carrers de Bellpuig. En aquesta ocasió es portarà a terme el recorregut curt que passa pels carrers de la part baixa de la localitat: carrers la Creu, Sant Josep, Homenatge a la Vellesa, places Sant Roc i Ramon Bertran, carrers Ramón y Cajal, la Font, Major, Homenatge a la Vellesa, Sant Josep i Verge dels Dolors.

Prèviament, a les 12 del migdia se celebrarà una missa presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que estarà cantada per l’Orfeó Joventut, i a la tarda, a les 18.00 hores, tindrà lloc el rosari dels Set Dolors.