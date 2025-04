Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Tomàs Sentenach, representant de l’associació de càmpings de Lleida en la reunió, ahir, entre la Generalitat i el sector per arxivar l’actual decret llei, va dir que a Lleida “fa anys que treballem en la prevenció de riscos” amb sistemes com RiscHydro, “que voldríem que tinguessin l’homologació” de l’administració. Així es va expressar ahir Sentenach durant la reunió mantinguda entre el sector i la Generalitat per revisar l’actual decret llei que regula aquests establiments turístics. La trobada busca establir un nou marc normatiu que garanteixi tant la seguretat dels usuaris com la viabilitat de les instal·lacions ja existents

Durant la seua intervenció, Sentenach va emfatitzar que "fa anys que treballem en la prevenció de riscos" implementant sistemes com RiscHydro, una eina d’alerta primerenca per a la qual va sol·licitar "l’homologació" oficial per part de l’administració catalana. Aquests mecanismes preventius permetrien, segons va explicar el representant, evacuar completament un càmping fins dos hores abans de produir-se una possible riuada, destacant que "el càmping més gran de Lleida pot desallotjar-se en 40 minuts", la qual cosa evidencia l’eficàcia dels protocols establerts.

La seguretat i continuïtat com a eixos de la nova regulació

El sector dels càmpings lleidatans afronta les negociacions per a la nova normativa amb dos objectius fonamentals clarament definits. Segons va expressar Sentenach, les "dos premisses" prioritàries són "salvaguardar la vida de les persones i assegurar la continuïtat dels càmpings preexistents". Aquesta doble perspectiva reflecteix la preocupació del sector per mantenir els estàndards de seguretat sense posar en risc la viabilitat econòmica d’uns establiments que constitueixen un pilar important per al turisme d’interior a la província catalana.

La reunió feta ahir suposa un punt d’inflexió en la relació entre l’administració i el sector, després d’anys de tensions per l’aplicació de normatives que, segons els empresaris, no preveien adequadament les particularitats d’aquests establiments turístics. L’objectiu compartit és ara elaborar un nou marc legal que combini de manera efectiva els requisits de seguretat amb la sostenibilitat econòmica dels càmpings.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre

Una de les novetats més rellevants anunciades durant la trobada va ser la incorporació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a la comissió que treballarà en l’elaboració de la nova llei. Aquest organisme, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, té competències directes sobre la gestió dels recursos hídrics i la prevenció de riscos relacionats amb l’aigua a tota la conca de l’Ebre, la qual cosa inclou bona part del territori lleidatà.

La participació de la CHE resulta especialment significativa ja que, com va revelar Sentenach, aquest organisme "ha analitzat uns 40 plans de protecció de càmpings de Lleida" en els últims anys, dels quals "una desena no van passar l’anàlisi". Aquestes dades evidencien la importància de comptar amb criteris tècnics rigorosos a l’hora d’avaluar la seguretat dels càmpings situats en zones potencialment inundables.

Sistemes d’alerta primerenca: tecnologia al servei de la seguretat

El sistema RiscHydro, esmentat pel representant dels càmpings lleidatans, forma part d’una nova generació d’eines tecnològiques dissenyades específicament per a la prevenció de riscos naturals. Aquests dispositius combinen dades meteorològiques en temps real, models predictius i sistemes de monitoratge del cabal dels rius per anticipar possibles avingudes i activar els protocols d’evacuació amb prou antelació.

L’eficàcia d’aquests sistemes rau en la seua capacitat per proporcionar alertes primerenques, permetent als gestors dels càmpings prendre decisions informades amb diverses hores d’antelació. Segons va explicar Sentenach, aquesta tecnologia podria "permetre evacuar un càmping dos hores abans de la riuada", un marge de temps que resulta crucial per garantir la seguretat de tots els usuaris.