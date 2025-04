La Fiscalia arxiva la denúncia dels alcaldes contra Nova Tracjusa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Lleida ha arxivat la denúncia presentada per una dotzena d’alcaldes de les Garrigues contra la llicència d’obres que l’ajuntament de Juneda va atorgar a la planta de Nova Tracjusa, el projecte que preveu fer servir fins a 45.000 tones de residus per obtenir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa. Els alcaldes van al·legar que un dels socis del projecte, el grup lleidatà Griñó, és objecte d’una investigació per presumpte transport irregular de residus des d’Itàlia.

Fonts de la firma van valorar positivament la decisió de la Fiscalia d’arxivar la denúncia i van recordar que el projecte compleix estrictament la normativa i que per aquesta raó va rebre l’autorització ambiental de la Generalitat el 2021. Van insistir que aquesta autorització va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així mateix, consideren inacceptable la instrumentalització que s’ha volgut fer de la Fiscalia “a fi d’enviar missatges polítics a la ciutadania”. “Aquests alcaldes van participar en una moció sobre aquest projecte en el ple del consell de les Garrigues, que no va prosperar i al no aconseguir els seus objectius de forma democràtica pretenien substituir l’acció legislativa per una denúncia sense fonament per generar alarma social”. Els alcaldes contraris són d’ERC i Per Tu a les Garrigues.