Queixes a Puigverd de Lleida pels continus microtalls de llum

Veïns i l’ajuntament de Puigverd de Lleida van tornar a denunciar ahir problemes per microtalls, aturades intermitents o pujades de tensió en el subministrament elèctric. Aquestes últimes afeccions es van concentrar el cap de setmana passat encara que “portem anys arrossegant la mateixa situació”, va explicar una veïna. Des del consistori van apuntar que és notable la falta de manteniment a la xarxa elèctrica i que “a la mínima incidència meteorològica ja tenim problemes”, van dir. Exigeixen que Endesa resolgui aquestes incidències setmanals amb més inversió. Van remarcar que els problemes amb els microtalls que pateixen des de fa anys també comporten la pèrdua de serveis a les llars i establiments del poble. “Dissabte els comerços locals no van poder treballar durant el matí i fa més d’una setmana les incidències es van registrar cada dia des de mig matí a les dos del migdia. Va ser insuportable”. Fonts municipals van apuntar que les queixes dels veïns són constants i diàries i “realment estan molt enfadats perquè portem molts mesos igual, amb talls de subministrament que es poden allargar fins a dos i tres hores”. Per la seua part, Endesa va indicar que no hi ha “una casuística d’incidències continuades” en la xarxa i que la reparació de dissabte es va allargar. Quant a la inversió, és la “necessària”.