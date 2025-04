Renfe eludeix reposar el tren de Lleida a Cervera a les tres

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Renfe no té la menor intenció de recuperar el servei de tren de Lleida a Cervera que sortia de la capital de Ponent a les 15.13 hores i, entre l’octubre del 2023 i el desembre de l’any passat, a les 15.04. Després el van passar a les 15.55.

La senadora d’ERC per Lleida, Sara Bailac, va presentar al Govern central una bateria de preguntes amb les quals intentava conèixer els motius d’aquest canvi i, entre altres aspectes, si “existeix algun impediment tècnic o organitzatiu” que no permet recuperar la sortida a les 15.13 hores, una reivindicació avalada per centenars de firmes d’usuaris.

Aquest, assenyalava, s’ajustava als horaris de treball de jornada intensiva i permetia a estudiants i treballadors tornar a casa en ferrocarril, mentre que, amb l’entrada en funcionament de la línia RL4 de Lleida a Terrassa, el nou horari “comporta un temps d’espera de més de 40 minuts que dissuadeixen els usuaris de desplaçar-se en aquest mitjà”.

Tanmateix, el ministeri considera que aquests canvis han millorat la mobilitat a l’augmentar el número de circulacions, que han passat de deu a onze diàries entre Lleida i Cervera, i el d’usuaris, que van arribar a ser 169.000 l’any passat, el primer de funcionament de l’RL3.

Amb la creació de l’RL4 “ha estat necessari reajustar tota l’oferta de servei” amb origen o destinació a Lleida, respon el ministeri, que atribueix “l’augment de viatgers” a “la millora de l’oferta en aquest corredor” en nombre de serveis i a les franges horàries.

D’altra banda, l’ajuntament de Vallfogona de Balaguer ha convocat els veïns a una reunió demà per tractar la destinació de la partida de 55.000 euros que FGC proposa assignar a l’adequació de l’estació de tren de la localitat. Precisament, ahir va entrar en servei el pas elevat sobre les vies a Vallfogona.