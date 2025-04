La Seu més lúdica

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

La capital de l’Alt Urgell es va transformar el cap de setmana en un refent en l’organització de jocs i lleure saludablesal tancar l’edició més exitosa del Festival del Joc del Pirineu, tant a nivell de públic assistent com d’editorials participants. Amb les dades a la mà ofertes ahir per l’organització, les expectatives es van complir amb escreix i la xifra d’assistència va superar la dels 12.600 visitants. Marc Travé, codirector de la iniciativa, va dir que ja treballen en l’edició de l’any vinent, que comptarà amb “una nova ampliació d’espais dedicats al joc”. La presència de més del doble d’editorials que en l’edició passada, que aquest any ha assolit la 23, també queda assegurada. Segons Travé, “la gran majoria d’editorials, tant les de gran format com les més familiars, ja han mostrat el seu compromís de repetir l’any que ve”. També queda garantit el desdoblament de l’espai destinat a les partides familiars, que “ha estat un gran èxit”: “Amb una sola zona ens quedàvem curts d’espai i en alguns moments hi havia massa aglomeració de públic”, va afegir.

Així, l’any vinent repetiran com a escenaris la sala de Sant Domènec i l’Esplai de Pati Palau. Els campionats, una desena en total, van comptar amb una participació de prop de 200 persones. Un gran èxit va ser també la participació en el joc dels aparadors enredats, amb 1.330 participants que van optar a 5 premis. Les partides exclusives per a tots els nivells, edats i temàtiques tenen cada any més aficionats i aquest any van sumar 750 participants. Alguns d’ells no es van voler perdre l’emoció de competir a la cripta del convent de Lestonnac, situada sota la sala cultural de La Cuina, a l’edifici de Les Monges, un lloc terroríficament divertit per practicar experiències lúdiques singulars. Destaquen també els prop de 2.500 participants en els jocs de grans dimensions, que van estar repartits per tota la ciutat, entre altres espais, el passeig Joan Brudieu o el pati principal de la biblioteca municipal.

L’organització va recuperar aquest any els Premis Catalunya després que en la passada edició es deixessin de convocar per poder elaborar unes noves bases. Van recaure en Nessie (disseny de Kiko Domenes, Josep Anton Font i il·lustracions d’Ariadna Altamira, publicat per l’editorial 2Tomatoes Games), a la categoria al millor joc de taula infantil en català 2024.

A la de millor joc familiar en català, el premi va ser per a Trekking (disseny de Guillem Coll i Ferran Renalies; il·lustracions de Michel Verdu, de TCG Factory). I a la categoria de millor joc avançat en català, el guanyador va ser Salton Sea (disseny de David Bernal i il·lustracions d’Amèlia Sales; publicat per Devir).

La jornada inaugural de dissabte va servir també per entregar el reconeixement Amic del Joc 2025 a l’entitat Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA), que forma part del Grup d’Investigació Consolidat 2021SGR01432 Neuropsicologia, Metodologia i Diferències Individuals de la Universitat de Lleida. Jaume March, Verònica Estrada, Núria Vita i Jorge Moya van recollir el guardó de mans de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i van ser els protagonistes de la conferència inaugural del festival.

La regidora de Promoció Econòmica, Gemma To, va destacar ahir el poder que té el joc de taula “com a eina d’educació social”, capaç de fomentar valors com el respecte, la cooperació i la inclusió. “Jugant no només ens divertim, sinó que també enfortim les nostres habilitats de comunicació i promovem l’aprenentatge de la llengua, atansant generacions i cultures en un mateix espai”, va afegir. “Si hi ha una cosa que defineix els jocs de taula és la seua capacitat de reunir persones de totes les edats i procedències”, va insistir. “Aquí no importa qui ets, d’on vens o quants anys tens”, va concloure.