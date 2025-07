Un aparador de la integració multicultural

Visibilitzar les diferents cultures que conviuen a l’INS Seròs per donar a conèixer la diversitat i fomentar la integració de tota la gent que conviu al Baix Segre va ser l’objectiu de la segona edició del Fòrum de les Cultures, que es va celebrar dissabte a la plaça de les Escoles de Seròs. L’alcalde, Josep Antoni Romia, va explicar que desenes de persones van omplir dissabte aquesta plaça de la localitat per unir-se i exemplificar, en la segona edició de la jornada, la interculturalitat i la bona entesa entre una desena de nacionalitats. La jornada va buscar per damunt de tot la participació popular i es va omplir de colors, sabors i tradicions. Hi va haver mostres de vestits i menjars tradicionals, així com begudes típiques de cada país d’origen dels alumnes. També hi van participar les famílies, en un espai de convivència i aprenentatge mutu. Romia va agrair a la direcció del centre i el professorat de l’institut la iniciativa, així com la implicació de les famílies, “que van obrir les portes de les seues cultures per enriquir-nos com a comunitat”, va dir.

Els balls tradicionals de cada país també van ser els protagonistes de la jornada així com el ball de la colla gegantera de Seròs.

Segons Romia, la iniciativa naix de l’institut encara que el consistori col·labora estretament amb els actes perquè “la diversitat cultural i la convivència és un tema de tothom”, va dir. El certamen es va organitzar per primera vegada fa dos anys i ara s’ha repetit per l’èxit de llavors i amb una major participació de les diferents famílies dels alumnes de pobles del Baix Segre que cursen els seus estudis a l’institut de Seròs.