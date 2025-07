Una parella reobre una botiga en un micropoble de Lleida: “Ens han brindat una bona acollida, ens diuen que ja passaran a comprar”

El poble d’El Soleràs, d'una 300 habitants censats, tornarà a comptar amb servei de botiga de queviures i productes de primera necessitat a partir d’aquest dissabte. Jordi Montagut i Mònica Faix, residents en la localitat veïna de Granyena de Les Garrigues, han respost a la crida del consistori per mantenir aquest servei essencial que portava un mes sense activitat.

Montagut i Faix ultimen aquests dies els preparatius per a la reobertura. La botiga torna a tenir tota mena d’articles a les seues prestatgeries i tornarà a vendre pa. El tancament d’aquest comerç el mes de març passat, per motius de salut de la persona que l’havia regentat els últims vuit anys, va portar el consistori a distribuir pa procedent d’Artesa de Lleida al Centre Cívic, una cosa que deixarà de fer a partir d’ara. Les últimes comandes que els veïns van fer a l’ajuntament estan ja en mans dels nous responsables de la botiga.

L'establiment tornarà a obrir després d'un mes tancada.Amado Forrolla

Malgrat que la botiga encara no està oberta, alguns veïns hi treuen el cap aquests dies amb curiositat, per saludar i conèixer els que seran els nous botiguers del Soleràs. “Ens han brindat una bona acollida al poble, ens diuen que ja passaran a comprar”, va apuntar Montagut.

L’establiment recuperarà l’horari que tenia abans de quedar clausurat: obrirà en horari de matins i tancarà els dijous i els diumenges. Montagut preveu combinar aquesta activitat amb el seu treball com a agutzil als Torms i com a agricultor. La major part del pes del negoci recaurà sobre Faix, que ja tenia experiència prèvia al capdavant d’una botiga en una urbanització.

Mònica Faix, aquest dimecres a la botoiga.Amado Forrolla

Al conèixer que tancava l’única botiga del Soleràs, la parella va contactar amb la cooperativa, propietària de l’immoble, i amb l’ajuntament abans de decidir llogar l’espai de la botiga per reobrir-la al públic. “Quan vam saber que estava disponible, ens vam decidir, no hi ha gaires oportunitats per obrir negocis a la comarca”, va explicar Montagut.

L’ajuntament havia temptejat diferents opcions per mantenir el comerç al poble, com per exemple posar-lo en mans d’alguna cadena de supermercats. L’alcalde, Manel Marsan, es va mostrar ahir satisfet amb la resposta a la crida del consistori. “Des de l’ajuntament hem fet esforços per recuperar la botiga, però no hem estat els únics”, va recalcar en aquest sentit.

“També des de la cooperativa i fins i tot l’antic responsable de la botiga han treballat en aquesta mateixa direcció”, va apuntar.