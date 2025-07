Bonpreu Esclat obrirà un supermercat en una altra capital de comarca de Lleida

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

La cadena de supermercats Bonpreu Esclat té previst obrir un nou establiment a Mollerussa durant el quart trimestre d’aquest any 2025. El supermercat, segons han informat fonts de l’esmentada firma, s’ubicarà a l’avinguda Generalitat, ocuparà les instal·lacions de l’antiga empresa de vehicles Seat i comptarà amb una superfície d’aproximadament 1.900 metres quadrats. Actualment, l’empresa ja disposa de la llicència d’obres i s’estan portant a terme els treballs d’adequació de l’immoble.

El nou espai oferirà diversesseccions de producte fresc com fleca, carnisseria, xarcuteria i peixateria. A més a més, l’establiment comptarà amb una gran zona d’aparcament per a clients, en la qual s’inclouran algunes places equipades amb carregadors per a vehicles elèctrics, reforçant així el compromís de la companyia amb la sostenibilitat. Des de l’empresa han confirmat que es treballa per poder complir amb els terminis previstos. També han iniciat el procés de selecció de treballadors per a aquest nou supermercat ubicat a la capital del Pla.