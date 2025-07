Fins a 241 persones busquen feina a la Noguera i 41 empreses n’ofereixen

Fins a 241 persones van participar ahir en la segona Taula d’Ocupació de la Noguera, Connectant talent i oportunitats, que va finalitzar amb els primers contractes d’empreses de la comarca amb professionals demandants d’ocupació. La iniciativa, organitzada per diferents entitats comarcals i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat, va contribuir a incorporar persones en situació d’atur al mercat laboral i cobrir llocs de treball especialitzats en 41 empreses de la comarca.

Els perfils que sol·licitaven les firmes abasten diferents àrees: informàtica, idiomes, educadors, xòfers, persones d’atenció al públic, soldadors, mecànics, peons, tècnics o personal de salut, entre d’altres, encara que també destaca el sector agroalimentari i de serveis.

Així, Caterina Rúbies, tècnica de la Taula d’Ocupació del consell de la Noguera, va destacar la gran participació en aquesta segona taula d’ocupació comarcal, tant en empreses, “que gairebé s’han doblat respecte a l’any passat”, com en nombre de sol·licitants inscrits. “De fet, ja sabem que hi haurà insercions laborals perquè encaixen els perfils de treballadors amb l’oferta d’ocupació.”

La jornada també va incloure una taula redona en la qual empresaris de la zona van debatre sobre reptes de futur i com influeix la petjada digital en un procés de selecció laboral des de la perspectiva empresarial. Vint-i-cinc de les 41 empreses participants disposaven d’un estand propi i 32 van participar en les entrevistes ràpides amb possibles candidats que complien el perfil sol·licitant, prèviament gestionat per la Taula d’Ocupació de la Noguera. Paral·lelament a les entrevistes ràpides es van impartir tres tallers formatius per millorar les habilitats dels candidats en el moment de fer una entrevista laboral.

La jornada, que es va celebrar al pavelló d’Inpacsa, va comptar amb eines de comunicació inclusiva amb la utilització de pictogrames per a persones amb espectre autista (TEA), i altres trastorns de la comunicació, generats per l’Associació L’Estel de Balaguer.