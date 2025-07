El Palau d'Anglesola reclama a Transports la passarel·la sobre l’A-2 a Mollerussa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament del Palau d’Anglesola ha remès una carta al ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en la qual li sol·licita una reunió per fixar un calendari de licitació, adjudicació i inici d’obres de la passarel·la per a vianants i bicicletes que ha d’unir el Palau i Mollerussa per sobre de l’A-2. L’alcalde, Francesc Balcells (ERC), denuncia en aquest escrit dilacions “inacceptables” en el projecte, que va arrancar el gener del 2020 amb la petició tant del primer edil del Palau com del de Mollerussa, Marc Solsona.

L’agost del 2022 es van redactar els primers plànols; al novembre es va anunciar la construcció de la passarel·la per al següent any, 2023; i fins al desembre del 2024 no es va anunciar la pròxima licitació del projecte. En aquell moment es va situar aquest tràmit en el primer trimestre d’aquest 2025.

L’alcalde del Palau adverteix el ministre Puente de la perillositat de l’enllaç actual que discorre per sobre de l’autovia a l’altura de la fructícola Nufri. Es tracta d’un pas per a vehicles, sense un voral reglamentari per a vianants, cosa malgrat la qual és freqüent que l’utilitzin els veïns a peu.

La variant de l’N-II al Pla d’Urgell es va estrenar el 1992 i va implicar una ruptura entre el nord i el sud de la comarca que s’ha salvat únicament per a vehicles. A tota la comarca no hi ha cap pas segur per a vianants que creuï l’autovia.

Tanmateix, nombrosos vianants utilitzen aquest pas en els seus trajectes habituals entre ambdós municipis, especialment a l’estiu. Balcells recorda en el seu escrit a Transports que Mollerussa és el centre comercial de referència del Palau i que aquesta localitat forma part del Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià, “rutes històriques que, fins a la construcció de l’autovia, eren accessibles amb seguretat des de Mollerussa”.

El març de l’any passat el ministeri va dir en resposta a una pregunta de la senadora d’ERC Sara Bailac que el tràmit d’informació pública havia dilatat els terminis previstos inicialment. La passarel·la té una longitud prevista de seixanta metres i un pressupost estimat de 2.364.525 euros, que s’han de finançar amb fons Next Generation.