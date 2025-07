L’helicòpter que es va estavellar a la Noguera era un model estàtic i no podia volar

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’helicòpter que es va estavellar el maig de l’any passat a Vilanova de l’Aguda , en un sinistre amb dos ferits greus, “no es trobava en condicions d’aeronavegabilitat”, va ser adquirit com a “model estàtic per a formació” i estava donat de baixa. Així ho ha determinat la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil.

La Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil, dependent del ministeri de Transports, ha emès el seu informe tècnic final de l’accident d’helicòpter que hi va haver el 9 de maig de l’any passat amb dos ferits greus a Vilanova de l’Aguda, a la Noguera.

L’informe determina que l’aeronau “no es trobava en condicions d’aeronavegabilitat”, “va ser adquirida com a model estàtic per a formació”, “estava donada de baixa del registre suís de matrícules” i “es va produir l’incompliment del punt normatiu sobre responsabilitats atribuïdes al pilot al comandament”.

El pilot i el copilot (copropietaris de l’aparell) van resultar ferits greus. Per tot plegat, el document, a què ha tingut accés aquest diari, conclou que hi va haver “una absència total de condicions d’aeronavegabilitat”.

Val a recordar que l’informe preliminar, com va avançar SEGRE , ja va especificar que la màquina “no estava inscrita en cap registre de matrícula d’aeronaus, ni disposava de Certificat d’Aeronavegabilitat”.

L’informe definitiu també dona nous detalls. Així, es comenta que “es va contactar amb l’Oficina d’Investigació d’Accidents, Swiss Transportation Safety Board, sobre l’estat i condició d’aquesta aeronau. Es va confirmar que l’oficina federal suïssa de registre d’aeronaus l’havia donat de baixa (...) el 7 d’agost del 2023”.

D’altra banda, “a través de l’accés a una còpia de la factura de compra del juny del 2023, s’ha comprovat que els nous propietaris sabien que aquesta màquina tenia el temps de vida excedit i havia de ser utilitzada com a maqueta per a ús pedagògic, no en condicions de vol i donada de baixa’.

La comissió també indica que “aquesta investigació té caràcter exclusivament tècnic i es realitza amb la finalitat de prevenir futurs accidents” i no per a qualsevol altre propòsit.

Els ocupants van alertar el 112 després de l’aterratge d’emergència

Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 15.21 hores del 9 de maig del 2024, quan un dels ocupants va poder alertar el 112, després d’accidentar-se. Els dos van resultar ferits greus al fer un aterratge d’emergència. “Encara que l’helicòpter portava una matrícula gravada al fuselatge, HB-ZII del registre de matrícules de Suïssa, no estava inscrita en aquest registre de matrícula d’aeronaus, ni disposava de Certificat d’Aeronavegabilitat.

La causa de l’accident va ser la pèrdua de sustentació del rotor principal a causa de baixes RPM (revolucions per minut) davant d’una absència total de condicions d’aeronavegabilitat”, s’afirma a l’informe de la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil.

S'ha de recordar que el 14 de juny del 2002 hi va haver un accident d'helicòpter a Torallola en el qual van morir vuit persones. Aquella aeronau tenia greus deficiències, com va avançar SEGRE.