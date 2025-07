Esquerdes trobades al vas principal impediran obrir les piscines de Massalcoreig al juny

Massalcoreig no podrà obrir les piscines ni al juny ni al juliol per greus danys estructurals al vas principal i pel risc de l’estructura i per als usuaris. Així ho va explicar l’alcalde, Josep Maria Vallés, als veïns en una reunió informativa la setmana passada en què va justificar el tancament de la instal·lació per seguretat. Va apuntar que l’equipament no estarà en òptimes condicions per obrir regularment i desconeixia “si es podria obrir a l’agost o ja fins a la temporada que ve”.

El consistori licitarà aviat la reforma integral d’aquestes instal·lacions, a la qual destinarà 250.000 euros de l’últim Puosc plurianual. “Es perd molta aigua i hi ha perill de ruptura i per damunt de tot cal vetllar per la seguretat”, va dir. L’estiu passat es van registrar pèrdues d’aigua exagerades i moviments als dos vasos. El de la piscina petita no es va poder omplir, perquè tota l’aigua que entrava acabava sortint i, per tant, no era viable fer-la servir.

Tota aquesta aigua es filtrava per la part inferior de les piscines i va provocar que les terres i els fonaments es moguessin, amb la qual cosa el vas de la piscina petita es va enfonsar uns 10 centímetres, visible amb el nivell de l’aigua.

Les obres no es limitaran a reparacions puntuals, sinó que es contempla una intervenció completa a tot el recinte i als vasos per acabar amb les pèrdues constants d’aigua del més gran. Aquesta actuació permetrà modernitzar la instal·lació aquàtica.

Segons Vallés, els veïns van entendre que cal prioritzar la seguretat i que a la llarga es disposi d’un equipament en perfectes condicions i amb garanties. “Si això suposa que aquest estiu no es puguin obrir serà un mal menor ja que els propers anys ja tindrem piscines en perfecte estat i com si fossin noves”, va assenyalar.

La intervenció contempla diverses millores significatives al recinte. Per una banda, s’arreglaran les esquerdes i es reforçarà el terra de la piscina gran, a més dels accessos, que es faran adaptats a través d’una rampa. S’implementarà un sistema de filtratge i depuració actualitzat, així com millores en els sistemes del vas més petit.