Llista d’espera geriàtrica d’un any: padrins de les Garrigues reclamen opcions per no haver d'emigrar

“Seria positiu que la gent gran poguéssim estar a prop de la persona a qui, per desgràcia, li toca fer-se càrrec de nosaltres. A les cases no hi ha mitjans”, explica Teresa Pelegrí, una de les dones de les Borges que impulsa el col·lectiu que ha mobilitzat els veïns grans de les Garrigues, i les seues famílies, per reclamar una resposta a les elevades necessitats i carències de la comarca en matèria de geriatria.

A les Garrigues només hi ha dos geriàtrics públics, un a la capital que gestiona L’Onada en règim de concert i un altre de municipal a Juneda. El primer, que disposa de 59 places, fa temps que està complet i amb una llista d’espera de gairebé uns altres 60 sol·licitadors que no tenen aparences de poder accedir-hi en menys d’un any en el millor dels casos. El segon disposa d’uns altres 49, clarament insuficients davant la demanda. N’hi ha dos de privats, un a Juneda i un altre a Cervià.

Aquesta manca de mitjans, que té entre les seues conseqüències directes el desplaçament dels ancians a geriàtrics situats a diverses desenes de quilòmetres de distància, es dona en una de les comarques catalanes amb la població més envellida: només a les Borges hi ha 1.369 persones majors de 65 anys que suposen el 21,6% del cens, segons els registres de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), mentre que a la resta de la comarca n’hi ha 3.549 més i el seu pes demogràfic s’atansa al 30 per cent del padró.

La situació ha mogut un grup de gent gran a iniciar una recollida de firmes per reclamar la millora de l’atenció geriàtrica. “El que volem és resoldre el tema”, anota Pelegrí, que insisteix que el col·lectiu actua de manera grupal. Encara no té nom, però sembla que l’opinió majoritària s’inclina per Nova Edat.

De moment han recollit més de 700 firmes, un volum que supera el 5% de la població de la comarca i el 14% (un de cada set) de la cohort de més de 65 anys.

L’ajuntament de les Borges ha donat el seu suport a la mobilització. “Hi ha una necessitat d’ampliar la residència comarcal, i hi ha una mobilització popular perquè es revisi aquesta ampliació”, assenyala la regidora de Serveis Socials, Ivette Macià, qui remarca que “això no és una lluita de cap partit polític sinó de tot el poble, una cosa sorgida de baix. És una reivindicació de la gent a què l’ajuntament dona suport”.

Tanmateix, consistori i col·lectiu coincideixen que no tenen encara clar en quins mitjans es requereixen per millorar l’atenció geriàtrica. “Hi ha moltes opinions, i hem de veure què és més viable o aconsellable”, assenyala Pelegrí. “Necessitem disposar d’alternatives abans que arribi l’ampliació de la residència”, anota Macià. En aquest context, el consistori de les Borges ha organitzat, en principi per al 10 de maig que ve, una jornada sobre models d’allotjament en l’àmbit geriàtric en el qual, a més de les residències i els centres de dia, s’exposaran fórmules com l’habitatge compartit i el pis tutelat, assistits o no, i altres que van guanyant partidaris com la cooperativa.

“Es parlarà de la cura des de tots els punts de vista”, anota la regidora. “El més important és treballar i que hi hagi una acció real, amb una cosa que es pot tirar endavant”, conclou Pelegrí.